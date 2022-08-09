ГИБДД начала работу в Херсонской и Запорожской областях

В открытых подразделениях местные жители могут зарегистрировать свои автомобили и обменять водительское удостоверение.

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Регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области — с 8 августа.

«Процедуры обмена водительских удостоверений и регистрации транспортных средств имеют ряд особенностей. Так, отсутствует требование об уплате госпошлины. При совершении регистрационных действий гражданам не требуется предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции полис об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), а при обмене водительских удостоверений — медицинское заключение о состоянии здоровья», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Но обмен водительских удостоверений и российские номерные знаки — не обязательное требование. Эти возможности предусматриваются только для желающих получить документы российского образца.

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«Жители освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, не имеющие гражданства Российской Федерации, смогут получить временные водительское удостоверение и регистрационные знаки на транспортные средства», — уточняют в ГИБДД.

Жители Херсонской и Запорожской областей могут проконсультироваться в открытых отделениях ГИБДД и получить все необходимые разъяснения. Госавтоинспекция обещает, что каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Фото: АГН «Москва»