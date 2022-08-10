Известно, когда ждать обновленный Kia Sorento — журнал За рулем

Известно, когда ждать обновленный Kia Sorento

Но новых двигателей на автомобиле не предвидится.

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Kia уже готовит обновление для своего среднеразмерного кроссовера Sorento 4-го поколения (под кодовым названием MQ4), подтверждением стали эти шпионские снимки от Shortscar, пишет The Korean Car Blog.

Автомобиль в камуфляже удалось снять недалеко от научно-исследовательского центра Hyundai-Kia. Отличия от текущей модели, которые можно оценить под слоем плотной ткани, касаются дизайна передней части, в то время как задние фонари остались прежними.

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Известно, когда ждать обновленный Kia Sorento

Говоря о двигателе, нельзя ожидать больших изменений, поскольку Hyundai Motor Group еще в декабре 2021 года закрыла отдел двигателей внутреннего сгорания. Освободившиеся ресурсы решили направить на разработку электрических силовых агрегатов. Таким образом, небольшая доработка для соответствия все более строгим нормам по борьбе с загрязнением окружающей среды — это единственное, что, скорее всего, будет.

Известно, когда ждать обновленный Kia Sorento

Что касается интерьера, глядя на последние обновленные модели, такие как Telluride или Seltos, можно предположить, что Kia применит такое же изогнутое стекло с двойным 12,3-дюймовым экраном и новейшие функции безопасности.

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Обновленный автомобиль в Южной Корее ожидают до конца 2023 года. Европейские и американские версии модели появятся в 2024 году. Хотя в условиях, когда весь мир сталкивается с дефицитом полупроводников, трудно предсказать, будут ли соблюдены эти сроки.

В России текущий Kia Sorento сейчас продается по цене от 3 789 900 рублей.



Фото: Shortscar

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Отзывы о Kia Sorento (2)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

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