Известно, когда ждать обновленный Kia Sorento

Но новых двигателей на автомобиле не предвидится.

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Kia уже готовит обновление для своего среднеразмерного кроссовера Sorento 4-го поколения (под кодовым названием MQ4), подтверждением стали эти шпионские снимки от Shortscar, пишет The Korean Car Blog.

Автомобиль в камуфляже удалось снять недалеко от научно-исследовательского центра Hyundai-Kia. Отличия от текущей модели, которые можно оценить под слоем плотной ткани, касаются дизайна передней части, в то время как задние фонари остались прежними.

Говоря о двигателе, нельзя ожидать больших изменений, поскольку Hyundai Motor Group еще в декабре 2021 года закрыла отдел двигателей внутреннего сгорания. Освободившиеся ресурсы решили направить на разработку электрических силовых агрегатов. Таким образом, небольшая доработка для соответствия все более строгим нормам по борьбе с загрязнением окружающей среды — это единственное, что, скорее всего, будет.

Что касается интерьера, глядя на последние обновленные модели, такие как Telluride или Seltos, можно предположить, что Kia применит такое же изогнутое стекло с двойным 12,3-дюймовым экраном и новейшие функции безопасности.

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Обновленный автомобиль в Южной Корее ожидают до конца 2023 года. Европейские и американские версии модели появятся в 2024 году. Хотя в условиях, когда весь мир сталкивается с дефицитом полупроводников, трудно предсказать, будут ли соблюдены эти сроки.

В России текущий Kia Sorento сейчас продается по цене от 3 789 900 рублей.