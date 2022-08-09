Названа главная опасность для зажатых в машине людей

Появились ГОСТы по вскрытию транспортных средств.

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Разработал их ФГУП НАМИ, предусмотрев при этом самые разные сценарии повреждений автомобилей, вплоть до возгораний и утоплений.

ГОСТы также предусматривают специальную маркировку, которая подскажет спасателям, с каким элементом они имеют дело, будь то батарея электромобиля или бак машины, работающей на водороде. То есть все элементы автомобиля могут быть промаркированы. Но это не станет новой обязанностью производителей.

Вместе с цветовой маркировкой могут устанавливаться таблички, говорящие об угрозе здоровью человека или окружающей среде, а также подсказывающие, чем лучше тушить огонь: водой, влажной или сухой пеной, порошком.

Кроме того, можно указывать рекомендованные области вскрытия и резки кузова автомобиля. Но все эти нововведения вызывают некоторые опасения у спасателей.

«Боюсь, эта информация будет только отвлекать от работы, практической пользы от нее мало, — рассказал „Коммерсанту“ спасатель первого класса отряда „Центроспас“ МЧС России Андрей Туманов. — Как правило, у всех профессиональных спасателей высшее техническое образование, и они хорошо знают, как устроен автомобиль. Существуют универсальные, отработанные десятилетиями методики вскрытия транспортных средств, независимо от того, бензиновый там двигатель или электрический. Все, что реально может угрожать пострадавшему, зажатому в покореженной машине, — это непроизвольное срабатывание подушки безопасности. Для предотвращения срабатывания мы давно используем специальный защитный чехол на руль».

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Подсказки же по вскрытию могут спровоцировать неподготовленных людей достать зажатого в машине человека до приезда спасателей. Но делать этого не стоит из-за того, что в этом случае пострадавший рискует получить дополнительные травмы. Например, может сработать упомянутая подушка безопасности.

Фото: Виталий Невар/ТАСС