Менеджер нового сервиса хорошо знаком по Gett-такси и ряду других компаний.

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Новый агрегатор такси — Bibi возглавит бывший глава ушедшего из России агрегатора такси Gett и основатель российского магазина приложений для Android RuMarket Анатолий Сморгонский, сообщает ТАСС. Впрочем, послужной список топ-менеджера этим не ограничивается: в прошлом Сморгонский занимал позицию СЕО Yota, а также руководящие позиции в «Вымпелкоме», который работает в России под брендами Билайн, Ростелеком и Tele2.

«Он станет акционером и займет должность СЕО компании на российском рынке. В Bibi Анатолий Сморгонский будет развивать российский рынок», — рассказали агентству в пресс-службе новой компании.

Bibi сфокусируется на B2B-сегменте и планирует занять долю Gett. Основной штат нового агрегатора составят сотрудники российского подразделения компании Gett, которая в начале июня окончательно ушла из России.

Новый агрегатор уже получил инвестиции от локальных инвесторов, привлечены и международные инвестиции. Источники сообщают, что речь идет о деньгах из Китая.

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Новый сервис собирается решать нестандартные задачи, например, аренда премиального автомобиля с водителем. Несмотря на то что фокус компании — B2B (работа с компаниями), он будет развивать и B2C-направление (работа с частными лицами), а также собирается осваивать и международные рынки. Основной приоритет на начальном этапе — Москва и Санкт-Петербург.

Скачав приложение нового агрегатора в магазинах App Store и Google Play, уже можно заказывать такси и совершать поездки.

Фото: Unsplash