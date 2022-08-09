«Он станет акционером и займет должность СЕО компании на российском рынке. В Bibi Анатолий Сморгонский будет развивать российский рынок», — рассказали агентству в пресс-службе новой компании.
Bibi сфокусируется на B2B-сегменте и планирует занять долю Gett. Основной штат нового агрегатора составят сотрудники российского подразделения компании Gett, которая в начале июня окончательно ушла из России.
Новый агрегатор уже получил инвестиции от локальных инвесторов, привлечены и международные инвестиции. Источники сообщают, что речь идет о деньгах из Китая.
Новый сервис собирается решать нестандартные задачи, например, аренда премиального автомобиля с водителем. Несмотря на то что фокус компании — B2B (работа с компаниями), он будет развивать и B2C-направление (работа с частными лицами), а также собирается осваивать и международные рынки. Основной приоритет на начальном этапе — Москва и Санкт-Петербург.
Скачав приложение нового агрегатора в магазинах App Store и Google Play, уже можно заказывать такси и совершать поездки.
- А вот китайский такси-сервис DiDi не смог прижиться в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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