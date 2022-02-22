Не вышло: из России уходит крупный агрегатор такси

Свой уход компания объясняет меняющимися рыночными условиями и «другими вызовами».

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Китайский сервис DiDi прекращает работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 года, передает ТАСС сообщение PR-службы DiDi в России и СНГ. В то же время сервис продолжит фокусироваться на развитии присутствия на рынках стран Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

На российском рынке сервис проработал около полутора лет (с июля 2020 года). Сначала его запустили в Казани, к 2022 году компания присутствовала уже в 37 городах России, в том числе в Перми, Казани, Ижевске, Уфе, Тюмени. Были планы запустить агрегатор в Москве и в Санкт-Петербурге, но не случилось. А теперь агрегатор разослал письмо с уведомлением об уходе из России и словами благодарности водителям.

В Китае DiDi — это целый конгломерат, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и райдшеринга. Ее штаб-квартира расположена в Пекине. Сервисами компании пользуется свыше 450 миллионов человек в более чем 400 городах Китая и других странах. Компания основана в 2012 году предпринимателем Чэн Вэйем.

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