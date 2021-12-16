У таксистов-нелегалов предложили отбирать автомобили и права

Те меры, что существуют сейчас, не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок, полагают в Совфеде.

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Российские сенаторы направили в Правительство РФ предложение об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров, утвержденный профильным комитетом Совфеда по экономической политике, сообщает ТАСС. Речь идет о лишении водительских прав или о конфискации транспорта.

В настоящее время нелегальные перевозки, которые маскируются под легальные, перетягивают на себя пассажиропоток, предлагая более низкую стоимость оплаты и имея значительно меньшие издержки, так как не выполняют необходимые требования, которые обязаны соблюдать легальные перевозчики. Но они могут и, наоборот, завышать стоимость билетов, поскольку организуют рейсы по тем маршрутам, где официальные перевозчики не ездят или ездят редко.

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Кроме того, на законодательном уровне не определены понятия нелегального перевозчика и регулярной перевозки пассажиров, что снижает эффективность работы надзорных органов по пресечению нелегальных перевозок.

Сейчас за транспортный бизнес без лицензии граждан и должностных лиц могут оштрафовать на 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — на 100 тыс. рублей, юридических лиц — на 400 тыс. рублей. Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси грозит штрафом водителю в 1 тыс. рублей, должностному лицу — 10 тыс. рублей, юридическому лицу — 30 тыс. рублей. В случае с нелегальными водителями повышение штрафов никого не останавливает, серьезным воздействием может стать только лишение прав и арест транспортного средства.

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