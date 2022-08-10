Концерн Hyundai заморозил строительство завода под Питером

На площадке планировали выпускать три новые модели уже со следующего года.

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Ранее на площадке располагался завод General Motors. К его реконструкции Hyundai собирался приступить еще весной. Первым этапом должны были обновить цеха. Также в планах было строительство новых корпусов, сообщает издание «Деловой Петербург». Общие инвестиции в проект планировались в объеме 36 млрд рублей.

На заводе собирались открыть линию производства трех новых моделей. Это Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Начать функционировать конвейер должен был уже в 2023 году. Однако, как сообщает издание, сейчас проект остановлен на неопределенный срок.

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Эксперты полагают, что автоконцерн может отказаться от инвестпроекта из-за его нерентабельности в современных условиях. Специалисты опасаются, что дорогие автомобили не будут востребованы на рынке. Поэтому с открытием линии для производства конкретных моделей решили повременить.

Еще одна вероятная причина такого решения, отмечают эксперты, в том, что приоритет отдали действующему заводу Hyundai. Он находится в Сестрорецке. С марта площадка не функционирует из-за нехватки комплектующих. И концерну необходимо сосредоточиться на восстановлении работы этого предприятия.

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Фото: AP/TASS