Эксперты объяснили падение цен на автомобили — журнал За рулем

Эксперты объяснили падение цен на автомобили

Авторынок одним из последних входит в зону стабилизации, в отличие от остальных отраслей розницы.

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Снижение цен на автомобили в России происходит в связи со стабилизацией отрасли, объяснил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с «Лентой.ру». Это показатель спокойствия и уверенности как поставщиков, так и продавцов.

Дело в том, что авторынок из-за непростой логистики достаточно неповоротливая и медлительная отрасль, поэтому он позднее приходит в норму, по сравнению с остальными отраслями розницы.

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Но до прежних значений пока далеко. Чтобы спрос восстановился, цены должны приблизиться к покупательским возможностям граждан, считает он.

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То же самое и на рынке авто с пробегом — цены там сейчас завышены, так как он ориентируется на первичный рынок.

Так что тем, кто ищет автомобиль, не советуют торопиться с покупкой. Тем более что, когда на рынке станет больше китайских производителей, вырастет конкуренция, и цены еще снизятся.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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