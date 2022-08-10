Известно, когда Niva Travel встанет на конвейер. И в каком виде — журнал За рулем

Известно, когда Niva Travel встанет на конвейер. И в каком виде

Ситуацию с поставками автокомпонентов удалось нормализовать.

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Ладам вернули ЭРА-ГЛОНАСС

Возобновление сборки внедорожника Lada Niva Travel может начаться уже 18 августа, сообщил паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте.

Слухи о переносе сборки на более поздний срок ходили длительное время, но ситуация с поставками компонентов позволила вернуться к прежним планам — возобновить сборку в августе.

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Также сообщается, что вернется на конвейер Niva Travel практически без упрощений. Дефицитное оборудование постепенно возвращают на автомобили, некоторые из которых выпускали в «антикризисном» варианте.

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Блоки ABS уже поступают из Китая, налаживается канал поставок подушек безопасности, вернули на автомобили систему ЭРА-ГЛОНАСС. Также руководство компании пообещало, что временно недоступные ранее функции будут постепенно возвращены на автомобили, компания предпринимает для этого все усилия.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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