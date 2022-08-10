Известно, когда Niva Travel встанет на конвейер. И в каком виде

Ситуацию с поставками автокомпонентов удалось нормализовать.

Возобновление сборки внедорожника Lada Niva Travel может начаться уже 18 августа , сообщил паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте.

Слухи о переносе сборки на более поздний срок ходили длительное время, но ситуация с поставками компонентов позволила вернуться к прежним планам — возобновить сборку в августе.

Также сообщается, что вернется на конвейер Niva Travel практически без упрощений . Дефицитное оборудование постепенно возвращают на автомобили, некоторые из которых выпускали в «антикризисном» варианте.

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Блоки ABS уже поступают из Китая, налаживается канал поставок подушек безопасности, вернули на автомобили систему ЭРА-ГЛОНАСС. Также руководство компании пообещало, что временно недоступные ранее функции будут постепенно возвращены на автомобили, компания предпринимает для этого все усилия.

Тем временем, все бурно обсуждают перспективы e-Ларгуса. Мы тоже сделали опрос на эту тему и подвели его итоги.



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Фото: АВТОВАЗ