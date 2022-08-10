У новых номерных знаков могут возникнуть проблемы с качеством

Дело в сырье для их производства — теперь его поставляют новые компании.

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О том, что российским компаниям-изготовителям регистрационных номерных знаков пришлось менять поставщика сырья, рассказал изданию «Коммерсантъ» председатель Союза изготовителей автомобильных номеров Али Ибрагимов. Алюминий для заготовок используют российский. А вот светоотражающую пленку до этого поставляла американская компания.

Однако найти замену компании, покинувшей российский рынок, уже успели. На ее место пришли китайские и корейские поставщики. Производители отметили, что их материал не уступает предыдущему по качеству и при этом даже дешевле.

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Эксперты вспомнили, что несколько лет назад китайскую пленку уже использовали на российских номерах, и держалась она хуже американской.

Специалисты надеются, что компания уже исправила недочеты. Но водителям все же напомнили о возможности заменить номер по гарантии, в случае если пленка начнет «слезать».

Номера с пленкой новых поставщиков закупят уже в ближайшее время. МВД сообщило о планах приобретения крупной партии автомобильный и мотоциклетных номерных знаков. Общая стоимость контракта составит около 2 миллиардов рублей.

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