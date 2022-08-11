Технология полностью российская, базируется она на оригинальных, специально разработанных полимерах, также российского производства.

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Самоочищающаяся трасса с бордюрами для отвода воды и талого снега — разработка российских ученых, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Команда разработала дорожное покрытие и бордюры со встроенной инженерией, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега за счет своей крупнопористой структуры. Вместе с осадками удаляются пыль, лужи и мелкий сор».

Лидер проекта Павел Шаповалов отметил, что элементы дорожного покрытия и инфраструктуры изготавливаются по литьевой технологии на месте проведения работ или индустриально.

Данная технология также годится при строительстве покрытия парковок, вело-, спортивных и парковых дорожек, тротуаров и укрепления насыпей.

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То, что осадки будут своевременно отводиться с дороги, не только повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов, но и снизит запыленность городов, уменьшит разрушительное воздействие воды на дорогу при замерзании.

Новую разработку представили на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2022».