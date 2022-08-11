Иномарки с пробегом стали дешеветь — особенно эти модели — журнал За рулем

Иномарки с пробегом стали дешеветь — особенно эти модели

Средняя цена авто на вторичном рынке постепенно возвращается к январским значениям.

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Ко второму кварталу 2022 года средняя стоимость автомобилей с пробегом стала снижаться: в период с апреля по июнь средняя цена такого авто опустилась на 4,5% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Динамику средних цен на наиболее популярные на рынке авто с пробегом проанализировали в Авито Авто. Эксперты рассматривали автомобили в возрасте до 5 лет, доступные в июле 2022 года в базе платформы. По итогам исследования был составлен список популярных моделей, цены на которые снизились до январских значений.

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Так, средняя цена Skoda Octavia в июле 2022 года составила 1 521 800 рублей (- 1,2% в сравнении с январем). Однако спрос на автомобили этой модели в возрасте до 5 лет в июле вырос по сравнению с январем на 16,3%.

Ford Focus в июле, в среднем, подешевел на 0,9% по сравнению с январем 2022 года, его цена теперь — 1 020 000 рублей. Спрос на автомобили этой модели в июле вырос в сравнении с январем на 22,3%.

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Среди популярных моделей иномарок, стоимость которых вернулась к показателям начала года, также Kia Rio X-Line. Модель с пробегом корейского производителя в июле пользуется спросом на 35,3% больше по сравнению с январем. Средняя стоимость такого автомобиля на онлайн-платформе составила в июле 1 250 000 рублей.

В список популярных авто, вернувшихся к январским ценам, вошли также Hyundai Solaris (1 159 000 рублей) и Kia Optima (1 750 000 рублей).

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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