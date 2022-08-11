Регулирование отношений с самокатчиками зависит от мощности самоката.

Самокаты мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам и на них распространяются положения Правил дорожного движения. Столкновение с таким самокатом будет считаться полноценным ДТП. В этом случае нужно обращаться в ГИБДД для оформления ДТП и привлечения виновника ДТП к ответственности, рассказал РИА Новости член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев.

Однако пострадавшим гражданам сложно на глаз определить мощность самоката, поэтому юрист рекомендует в случае столкновения с самокатом обращаться сразу и в ГИБДД, и в обычную полицию, там сами разберутся, чья это компетенция.

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Если же мощность самоката не превышает 250 Вт, то он не считается транспортным средством, с точки зрения закона, его водитель приравнивается к пешеходу. В данном случае — к быстро бегущему человеку. Поэтому, если в результате столкновения с таким маломощным электросамокатом гражданину был причинен вред, его возмещают по общим правилам о возмещении вреда, то есть необходимо подать иск в суд.

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС