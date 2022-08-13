Эксперты рассказали, почему дни механической коробки сочтены

Многие автолюбители уже скорбят о ее потере, но конец МКП неизбежен. И причин тут несколько.

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Когда весной Mercedes-Benz сообщил о полном отказе от механической коробки передач с 2023 года, один лагерь автомобилистов испытал облегчение, а другой — стал грустить.

Потому что, хотя многие считают манипуляции с передачей и сцеплением сложными или, по крайней мере, неудобными, для кого-то это воплощение спортивного стиля вождения.

Но какой бы громкой ни была дискуссия между приверженцами автомата и любителями авто на «ручке», с момента появления коробки передач с двойным сцеплением и ее триумфального распространения в компактных автомобилях механика безнадежно устарела.

Коробка передач с двойным сцеплением — это автоматизированная механическая коробка передач, которая может очень быстро переключать передачи либо сама по себе, либо путем нажатия на кулисный переключатель или рычаг. Поскольку ей не нужна педаль сцепления, многие воспринимают робот как автомат, не вдаваясь в детали.

Ошибочные суждения

До сих пор считается, что механическая коробка передач — это не только более спортивное (в смысле скорости переключения), но и более экономичное решение, позволяющее снизить расход топлива.

«Это суждение больше не имеет силы, автоматические коробки передач по эффективности догнали механику», — говорит Питер Керкрат из экспертной организации KÜS. Особенно коробки передач с двойным сцеплением — они переключаются быстрее, чем это делает любой гонщик.

Кроме того, прошли те времена, когда разница в расходе топлива составляла один или два литра при сравнении версий с механикой и классическим автоматом.

Вот почему, помимо маркетингового обещания предполагаемой спортивности, единственным оставшимся аргументом оставалась цена, говорит Керкрат. Это связано с тем, что механические коробки менее сложны в производстве и, соответственно, дешевле. Поэтому и машины с механикой, в среднем, стоят чуть дешевле.

Но при массовом производстве и это преимущество сходит на нет. Кроме того, поскольку производителям приходится тестировать и омологировать каждый отдельный вариант модели, а это гигантские затраты, они пытаются сократить разнообразие в модельном ряду, отмечает Бритта Сигерс, руководитель отдела продаж Mercedes-Benz.

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Не только деньги, но и место

Благодаря полному отказу от МКП производители экономят не только деньги, но и пространство в салоне, а это, в свою очередь, приносит пользу покупателям. В основании центральной консоли, где раньше приходилось размещать громоздкие рычаги переключения передач, все чаще монтируется лишь компактная «крутилка», а рядом с ней часто помещается еще один подстаканник, площадка для беспроводной зарядки смартфона или ниша для хранения.

Кстати, Мерседес не одинок в своем заявлении. Согласно сообщению немецкой газеты Automobilwoche, VW также хочет отказаться от механической коробки передач к 2024 году.

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