Tiggo 8 c уникальной системой экономии топлива: скоро в продаже — журнал За рулем

Tiggo 8 c уникальной системой экономии топлива: скоро в продаже

В России первый такой автомобиль представят в следующем году.

Материалы по теме
Сравнили самые большие китайские кроссоверы: крутой и еще круче

Кроссовер серии Tiggo 8 c новой гибридной трансмиссией DHT выходит на зарубежные рынки. Сначала такой автомобиль представят в Бразилии, где он будет носить название Tiggo 8 Pro e+. А в России первый гибрид от Chery появится в следующем году.

Система DHT от Chery включает три двигателя: 1,5-литровый турбированный бензиновый и два электромотора, а передачу крутящего момента до 510 Нм обеспечит трехступенчатая трансмиссия.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Tiggo 8 c уникальной системой экономии топлива: скоро в продаже

Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, DHT от Chery имеет девять режимов работы, таких как: одномоторный/двухмоторный привод, расширение диапазона, параллельный, прямой привод, рекуперацию энергии одного/двухмоторного двигателя, зарядку при движении и другие. Во время движения система управления сама рассчитывает оптимальную рабочую передачу.

Материалы по теме
Китайские грузовики обогнали по продажам российские

Благодаря 3 двигателям, 3 передачам, 9 режимам работы и 11 передаточным числам автомобиль может преодолеть расстояние в 100 км, используя лишь энергию электромоторов, а расход топлива в смешанном цикле составляет один литр на 100 километров. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 7 секунд.

Tiggo 8 c уникальной системой экономии топлива: скоро в продаже

Линейка будущих моделей Chery включает трехмоторные гибриды с моно- и полным приводом. К 2030 году компания планирует начать серийное производство бензиновых и гибридных двигателей с максимальным тепловым КПД 45% и экономией топлива более 95%.



Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Haval Dargo: подробный тест и обзор
Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!
Тест больших китайских кроссоверов (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров753
Оцените материал
0:0

Отзывы о Chery Tiggo 8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: