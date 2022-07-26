Tiggo 8 c уникальной системой экономии топлива: скоро в продаже

В России первый такой автомобиль представят в следующем году.

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Кроссовер серии Tiggo 8 c новой гибридной трансмиссией DHT выходит на зарубежные рынки. Сначала такой автомобиль представят в Бразилии, где он будет носить название Tiggo 8 Pro e+. А в России первый гибрид от Chery появится в следующем году.

Система DHT от Chery включает три двигателя: 1,5-литровый турбированный бензиновый и два электромотора, а передачу крутящего момента до 510 Нм обеспечит трехступенчатая трансмиссия.

Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, DHT от Chery имеет девять режимов работы, таких как: одномоторный/двухмоторный привод, расширение диапазона, параллельный, прямой привод, рекуперацию энергии одного/двухмоторного двигателя, зарядку при движении и другие. Во время движения система управления сама рассчитывает оптимальную рабочую передачу.

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Благодаря 3 двигателям, 3 передачам, 9 режимам работы и 11 передаточным числам автомобиль может преодолеть расстояние в 100 км, используя лишь энергию электромоторов, а расход топлива в смешанном цикле составляет один литр на 100 километров. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 7 секунд.

Линейка будущих моделей Chery включает трехмоторные гибриды с моно- и полным приводом. К 2030 году компания планирует начать серийное производство бензиновых и гибридных двигателей с максимальным тепловым КПД 45% и экономией топлива более 95%.