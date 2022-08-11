Названы машины, которым больше других грозит «тотал» — журнал За рулем

Названы машины, которым больше других грозит «тотал»

Таких случаев стало больше в связи с ростом цен на запчасти.

Материалы по теме
Новые опции для ОСАГО — вы «за»?

Некоторые автомобили, которые раньше подлежали восстановлению после ДТП, теперь стало попросту нецелесообразно ремонтировать. К этому привел рост цен на запчасти, а также сложности с поставками. Об этом пишет «Российская газета», основываясь на данных страховой компании.

Ситуация привела к тому, что лидеры антирейтинга изменились. Источник сообщает, что ВАЗ впервые покинул пьедестал. Его место заняли иностранные марки.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме
ОСАГО для самокатов — проверили слух

Возглавляет список таких авто Volkswagen Polo. В 4% случаев эту модель невыгодно восстанавливать после ДТП. Растет количество «тотальных» случаев с Hyundai Solaris. Раньше их было 3,3% от общего числа, теперь 3,8%.

Такие данные получены за первое полугодие. А вот в аналогичном периоде прошлого года лидировала модель Kia Rio — 4.3% случаев, где ремонт не имел смысла. Теперь этот показатель снизился с 4,3 до 2,7%.

Эксперты добавили, что средняя сумма выплаты за тотальные ДТП в первом полугодии 2022 года составила почти 1,6 млн рублей. Максимальная — чуть больше 15,2 млн.

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Чайка ГАЗ-13: тест лучшего автомобиля из СССР
Путешествие в СССР... на автобусе Ikarus 250
Тест китайского кроссовера Exeed TXL (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров43
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: