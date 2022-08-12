В России ограничили срок программы льготных автокредитов

Программа льготного автокредитования была введена в России 14 июля. Об ограничении ее срока сообщил Минпромторг РФ по итогам заседания совета директоров АВТОВАЗа. Цитату из сообщения приводит агентство ТАСС.
Программа будет действовать до 1 декабря 2022 года. Однако в пресс-службе уточнили, что льготные автокредиты могут быть возобновлены и после этого срока за счет ассигнований, которые будут заложены на программу в федеральном бюджете на 2023 год.
Программа подразумевает скидку на покупку авто, которая субсидируется из федерального бюджета. Клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Участвуют в программе все модели УАЗ, Lada, ГАЗ, а также электромобили марки Evolute.
Скидка по программе составляет 20% от стоимости машины. А для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%. Это позволит компенсировать доставку автомобиля из европейской части России.
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