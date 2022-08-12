Mitsubishi представила новый Xpander Cross

Автомобиль оснащается новейшей системой контроля вектора тяги.

Mitsubishi Xpander Cross получил обновленную, более надежную конструкцию кузова и усовершенствованные ходовые характеристики.

Этот автомобиль выпускают в Индонезии с 2019 года, он пользуется популярностью в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Южной Азии и Африке.

Рестайлинговый Xpander Cross слегка обновили спереди и сзади, придав ему более внедорожный вид, а также улучшили ездовой комфорт и безопасность. Фары получили Т-образный рисунок, а указатели поворота, которые ранее располагались под блоком фар, теперь интегрированы в верхние габаритные огни.

Передний и задний свесы были увеличены в общей сложности на 95 мм, а капот стал толще.

Появился новый цвет — зеленый металлик. Кроме того, автомобиль доступен в цветах белый перламутровый, серебристый металлик, серый металлик и черный.

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В обновленном Xpander Cross используется новейшая система контроля вектора тяги, которая облегчает прохождение поворотов, регулируя тормозное усилие на передних колесах. При прохождении поворотов на скользком дорожном покрытии система притормаживает переднее колесо в повороте, сводит к минимуму недостаточную поворачиваемость и позволяет автомобилю следовать по намеченной водителем траектории.

В сочетании с ABS и динамической системой курсовой устойчивости она обеспечивает безопасное, комфортное вождение в различных погодных и дорожных условиях.

Обновленный кроссовер будут выпускать на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha в Индонезии (Бекаси, Западная Ява) для внутреннего рынка страны, а затем и для других рынков региона АСЕАН.

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