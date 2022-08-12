Назван способ сэкономить на поездках по стране этой осенью

Объявлен старт продаж туров по России с кешбэком.

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О старте осеннего этапа программы сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске. Его слова приводит агентство РИА Новости. Программа вступит в силу уже 25 августа.

Желающие отправиться в путешествие по России смогут вернуть 20% стоимости путевки.

Премьер-министр отметил, что в программе участвуют все регионы страны. Предложение будет действовать на туры в осенне-зимний период. То есть, чтобы получить возврат средств, нужно планировать поездку с 1 октября до 25 декабря.

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Отдельные сроки предусмотрены для круизов. На них туристический кешбэк будет действовать в период с 1 сентября и до завершения навигации.

По словам премьера, за два года работы программы ею воспользовались более 4 миллионов россиян. В новом этапе, по предварительным подсчетам, примут участие около 600 тысяч человек.

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