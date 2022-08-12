Назван способ сэкономить на поездках по стране этой осенью — журнал За рулем

Назван способ сэкономить на поездках по стране этой осенью

Объявлен старт продаж туров по России с кешбэком.

О старте осеннего этапа программы сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске. Его слова приводит агентство РИА Новости. Программа вступит в силу уже 25 августа.

Желающие отправиться в путешествие по России смогут вернуть 20% стоимости путевки.

Премьер-министр отметил, что в программе участвуют все регионы страны. Предложение будет действовать на туры в осенне-зимний период. То есть, чтобы получить возврат средств, нужно планировать поездку с 1 октября до 25 декабря.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме
Как не лишиться прав и денег по дороге на юг — 3 совета водителям

Отдельные сроки предусмотрены для круизов. На них туристический кешбэк будет действовать в период с 1 сентября и до завершения навигации.

По словам премьера, за два года работы программы ею воспользовались более 4 миллионов россиян. В новом этапе, по предварительным подсчетам, примут участие около 600 тысяч человек.

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Exeed TXL: новый мотор, 5 модных фишек и 2 странных особенности
Чайка ГАЗ-13: тест лучшего автомобиля из СССР
Путешествие в СССР... на автобусе Ikarus 250

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров211
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: