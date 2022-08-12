Карбон против всех: видео испытаний на прочность

Углеродное волокно славится своей прочностью и легкостью. Но так ли оно хорошо?

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В автомобильной промышленности используются самые разные материалы, которые авторы видео решили подвергнуть экстремальным нагрузкам, противопоставив их карбону. А точнее, все эти материалы прошли проверку гидравлический прессом.

Видео не претендует на звание научного исследования, но для чистоты эксперимента все материалы были представлены в виде полых цилиндров одинакового размера. В ролике мы видим цилиндры из алюминия, латуни, титана, низкосортной стали, нержавеющей стали, ПВХ и акрила, и все они сминаются с одним и тем же усилием, но разрушаются, естественно, при разном давлении, которое указывается в килограммах.

Кроме того, перед испытанием цилиндры взвешиваются. Самым легким оказался акриловый цилиндр — 9 граммов. Цилиндры из ПВХ и углеродного волокна весят по 11 граммов. Тяжелее всех цилиндр из нержавейки — 59 граммов. Низкосортная сталь весит 58 граммов, алюминий — 20 граммов, титан — 33 грамма, а латунь — 45 граммов.

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Акрил, на удивление, продержался дольше, чем ожидалось и выдержал давление в 1538 кг. Цилиндр из ПВХ смялся при давлении 1004 кг. Карбон же выдержал давление 2998 кг — от него начали откалываться куски при давлении около 2000 кг, пока от цилиндра не осталась только груда осколков и нитей. Алюминий выдержал давление в 3840 кг, а титан — 9190 кг!

Но это все ерунда по сравнению с прочностью нержавеющей стали. Она выдержала 15 800 кг — в пять раз большую нагрузку по сравнению с углеродным волокном. Но он и тяжелее в пять раз. Именно из такой стали и делаются каркасы автомобильных кузовов.

Детали же машин, сделанные из испытанных материалов, могут выглядеть очень странно и даже страшно. Из-за одной такой детали Ауди, например, эвакуировали целый жилой комплекс.

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Фото: Shelby

Видео: Youtube