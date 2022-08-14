Девушка чудом избежала аварии — журнал За рулем

Девушка чудом избежала аварии

Тягач, груженный бетонными кольцами, ехал по дороге, как неожиданно из кузова посыпались эти самые многокиллограмовые кольца.

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Это произошло в июле этого года в Баррейрасе (Бразилия). К счастью, обошлось без жертв, весь удар приняли на себя припаркованные вдоль обочины автомобили.

Причинами аварии стало то, что стройматериалы были плохо закреплены в кузове тягача, плюс водитель вошел в поворот на высокой скорости.

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В комментарии к ролику пользователи удивились таким безрассудством водителя и отметили, что теперь ему придется раскошелиться на восстановление дорогих иномарок. И еще крупно повезло, что пострадало только железо.



Фото: Depositphotos

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