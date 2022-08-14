Девушка чудом избежала аварии

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Это произошло в июле этого года в Баррейрасе (Бразилия). К счастью, обошлось без жертв, весь удар приняли на себя припаркованные вдоль обочины автомобили.
Причинами аварии стало то, что стройматериалы были плохо закреплены в кузове тягача, плюс водитель вошел в поворот на высокой скорости.
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В комментарии к ролику пользователи удивились таким безрассудством водителя и отметили, что теперь ему придется раскошелиться на восстановление дорогих иномарок. И еще крупно повезло, что пострадало только железо.
- Чудесное спасение котенка на МКАД тоже попало на видео.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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