Девушка чудом избежала аварии

Тягач, груженный бетонными кольцами, ехал по дороге, как неожиданно из кузова посыпались эти самые многокиллограмовые кольца.

Материалы по теме Фура без тормозов протаранила 11 автомобилей

Это произошло в июле этого года в Баррейрасе (Бразилия). К счастью, обошлось без жертв, весь удар приняли на себя припаркованные вдоль обочины автомобили.

Причинами аварии стало то, что стройматериалы были плохо закреплены в кузове тягача, плюс водитель вошел в поворот на высокой скорости.

Материалы по теме Законопослушный робот-доставщик попросил помощи у человека

В комментарии к ролику пользователи удивились таким безрассудством водителя и отметили, что теперь ему придется раскошелиться на восстановление дорогих иномарок. И еще крупно повезло, что пострадало только железо.