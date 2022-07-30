Чудесное спасение котенка на МКАД (видео) — журнал За рулем

Чудесное спасение котенка на МКАД (видео)

Малыш метался между автомобилями, пока его не увидел водитель грузовика. Если бы не пробка, все могло закончиться иначе.

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Инцидент произошел на восточной части Московской кольцевой автодороги. Водитель ехал со стороны Щелково. Рыжего котенка он заметил в третьей полосе движения. Мужчина не раздумывая остановился и вышел из машины, чтобы спасти животное.

В конце ролика видно, что котенок тяжело дышит, высунув язык.

В комментариях к видео, которое водитель выложил в Сеть, специалисты уже высказали свое мнение на этот счет. По их словам, это нормальная реакция животного на стресс.

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То, что с котенком все в порядке, подтверждает и сам автор. Спустя несколько часов после первого ролика он добавил фото уже спокойного животного. Также водитель рассказал, что спасенному уже нашли новый дом.

Чудесное спасение котенка на МКАД (видео)

Автор ролика рассказал, что в тот момент, когда он заметил котенка, на дороге образовалась небольшая пробка. Движение не было быстрым, возможно, именно это спасло животному жизнь.

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Фото, видео: vk.com/the_w1se

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