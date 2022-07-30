Чудесное спасение котенка на МКАД (видео)

Малыш метался между автомобилями, пока его не увидел водитель грузовика. Если бы не пробка, все могло закончиться иначе.

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Инцидент произошел на восточной части Московской кольцевой автодороги. Водитель ехал со стороны Щелково. Рыжего котенка он заметил в третьей полосе движения. Мужчина не раздумывая остановился и вышел из машины, чтобы спасти животное.

В конце ролика видно, что котенок тяжело дышит, высунув язык.

В комментариях к видео, которое водитель выложил в Сеть, специалисты уже высказали свое мнение на этот счет. По их словам, это нормальная реакция животного на стресс.

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То, что с котенком все в порядке, подтверждает и сам автор. Спустя несколько часов после первого ролика он добавил фото уже спокойного животного. Также водитель рассказал, что спасенному уже нашли новый дом.

Автор ролика рассказал, что в тот момент, когда он заметил котенка, на дороге образовалась небольшая пробка. Движение не было быстрым, возможно, именно это спасло животному жизнь.

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Фото, видео: vk.com/the_w1se