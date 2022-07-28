Туристам стало проще добираться до достопримечательностей

Треть туристических маршрутов обновили.

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Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 3 года в регионах отремонтировали более 800 дорог, ведущих к местным достопримечательностям. Это около 4 тысяч километров. Работы по обновлению туристических маршрутов продолжаются и в этом году. Сейчас внутреннему туризму уделяется особое внимание, поэтому дорожники стремятся обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам.

В планах на этот год привести в норму около 1,7 тыс. км таких дорог, сообщил зампред Правительства Марат Хуснуллин. А это составляет 345 участков туристических маршрутов. Так, в Тверской области на полтора месяца раньше срока, предусмотренного контрактом, отремонтировали дорогу Р-132 «Золотое кольцо» — Щеколдино протяженностью 15 км. Трасса ведет вдоль рек Вазуза и Осуга — здесь проходит туристический маршрут к храму Знамения Божией Матери на берегу Осуги.

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В Ломоносовском районе Ленинградской области отремонтировали дорогу к Колокольной горе, где расположен мемориал «Непокоренная высота» — отсюда в годы Великой Отечественной войны началась операция освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Январский гром». А в Новороссийске привели в норму проспект Ленина, который ведет к пляжу «Алексино» и яхт-клубу. Продолжаются дорожные работы и во Владимирской области, в Суздале, Владимире — популярных туристических городах.