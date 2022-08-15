Дилеры рассказали, когда дают скидку при покупке автомобиля

Можно ли сегодня вообще на нее рассчитывать, ведь автомобилей и так на рынке мало?

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Сейчас практически по всем маркам отсутствуют требования производителей по объему продаж за месяц и квартал. Поэтому дилеры стали ориентироваться на собственные цели по оборачиваемости. Могут чуть дешевле продать авто в начале месяца, если срочно нужны деньги на операционные расходы, а кто-то вообще скидок не дает, так как новых машин не предвидится.

Поэтому сейчас размер скидки зависит от ликвидности модели и целей дилера, рассказал агентству «Автостат» директор по маркетингу группы Wagner Михаил Подушко.

На большие скидки вообще рассчитывать не стоит, отмечает исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов. Ведь дилер ограничен маржой, которая в массовом сегменте не превышает 5–7%. Иногда приходится продавать автомобиль по закупочной цене, но себе в убыток, конечно, никто не торгует.

В течение второго полугодия стоимость новых автомобилей может снизиться только по тем маркам, которые продолжают поступать на российский рынок. Так, Haval летом скорректировал рекомендованные цены на некоторые модели, рассказал порталу генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

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По словам зам. гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексея Старикова, в массовом сегменте скидка за трейд-ин может в среднем составить от 80 до 200 тыс. рублей, по кредитным предложениям — от 50 до 200 тыс. рублей. В премиум-сегменте скидка за трейд-ин может достигать от 500 тыс. до миллиона рублей.

Фото: Александр Щербак/ТАСС