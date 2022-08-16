Дефицита Лад больше не будет

Уже скоро дефицит сойдет на нет — предложение превзойдет спрос, и дилеры будут вынуждены снижать цены.

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Завод в Тольятти заработал практически на полную мощность: вернулась пятидневная рабочая неделя, Lada Granta будут выпускать в две смены, а Ниву — в одну. С 29 августа будет введена шестидневная рабочая неделя, а осенью конвейеры будут работать до двух часов ночи.

В итоге во втором полугодии предприятие выпустит примерно 100 тысяч автомобилей. Для сравнения, сейчас объемы продаж машин Lada в месяц составляют чуть более 10 тысяч машин. С сентября же поставки вырастут до 16–17 тысяч машин в месяц, что перекроет спрос более чем в полтора раза.

В результате дилеры должны начать снижать цены и навязывать все меньше допов. Это будет подстегивать спрос и, в конце концов, все может вернуться к прежнему положению вещей — дилеры снова будут зарабатывать на обороте, а не на баснословных наценках.

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«У АВТОВАЗА есть возможности, поскольку конкуренция на рынке осталась не очень большая. Кроме того, по программе льготного кредитования на Lada сейчас достаточно неплохие скидки. Поэтому думаю, что спрос на машины, которые идут с учетом субсидированного льготного кредита, будет. Еще один важный момент — таксопарки тоже начнут закупать продукцию АВТОВАЗа», — приводит «Коммерсантъ» мнение исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова.

Уже в следующем году АВТОВАЗ выпустит полмиллиона машин — как до пандемии.

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Фото: Яков Князев/ТАСС