Иномарка вошла в топ-3 самых распространенных авто в России — журнал За рулем

Иномарка вошла в топ-3 самых распространенных авто в России

В тройке лучших нет Гранты, Весты и даже Нивы...

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Больше 1 млн экземпляров, стоящих сейчас на учете в России, — таким показателем могут похвастать всего три модели, выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат». Две первых позиции — это регулярно попадающие в лидеры рейтингов популярности ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106. На 1 июля 2022 года на территории РФ зарегистрировано 1 млн 562 тысяч и 1 млн 040 тысяч единиц соответственно.

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Третьей моделью, преодолевшей миллионную отметку регистрации, стал корейский Kia Rio — на данный момент по дорогам страны перемещается 1 млн 028 тысяч таких автомобилей.

Иномарка вошла в топ-3 самых распространенных авто в РоссииВ таком виде седан продавался у нас с 2011 по 2015 годы — пожалуй, именно в этот период модель обрела российскую популярность нынешних масштабов
В таком виде седан продавался у нас с 2011 по 2015 годы — пожалуй, именно в этот период модель обрела российскую популярность нынешних масштабов

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В топ-10 по распространенности в России также попали Lada Niva (964 тыс. шт.), Hyundai Solaris (920 тыс. шт.), Lada 2110 (801 тыс. шт.), Renault Logan (774 тыс. шт.), Lada 2114 «Самара-2» (761 тыс. шт.), Ford Focus (750 тыс. шт.) и Lada 2109 Самара (715 тыс. шт.). А всего, по данным источника, в России насчитывается свыше 45 млн легковых автомобилей. И да, чуть более 1 млн из них — это Kia Rio.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС, Kia

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