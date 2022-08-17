ГИБДД завела базу неплательщиков штрафов — журнал За рулем

ГИБДД завела базу неплательщиков штрафов

Должников обнаруживают на дорогах с помощью камер и передают информацию ближайшему экипажу ДПС.

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Как рассказал начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Андрей Клименко, злостных неплательщиков, за которыми числится от 50 неоплаченных штрафов, стало меньше на 58%. Но при этом осталось еще 40 тысяч таких автомобилистов. И это не только частники.

«Таковых на сегодняшний момент у нас 31,5 тысячи — физических лиц, 7,3 тысячи — юридических лиц, организаций и предприятий. В последнее время мы во взаимодействии с сотрудниками ФССП довольно плотно и жестко работаем с этой категорией», — цитируют «Известия» Андрея Клименко.

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Госавтоинспекция создала базу неплательщиков, и в каждом регионе их берут «на карандаш».

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Также автомобилисты все чаще предпочитают оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой. На сегодняшний день так делают 75% нарушителей.

В Федеральной службе судебных приставов напомнили, что на имущество и счета может быть наложен арест. Кроме того, по решению суда действие водительского удостоверения должника может быть временно приостановлено.

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Фото: ТАСС

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