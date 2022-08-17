Рынок изменился: 80% новых легковых автомобилей к нам едут из Китая

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году стал одной из тем обсуждений на форуме автомобильного бизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», организованном агентством «Автостат».
Откуда везут
Если в первом квартале в сегменте новых легковых автомобилей лидировали Китай (28,3%), Бельгия (25,2%) и Германия (17,4%), то во втором квартале ситуация кардинально изменилась — с большим перевесом лидировал Китай — 80,6%, на втором месте — Южная Корея — 7%, на третьем Япония — 2,6%.
В сегменте автомобилей с пробегом и в первом, и во втором кварталах лидировала Япония — 86,6% и 87,4% соответственно. На втором месте Белоруссия: в первом квартале — 3,9%, во втором — 2,8%. На третьем месте в первом квартале была Германия (2,5%), во втором — США (2,3%).
Больше всего автомобилей привезли в нашу страну в феврале — более 32 тыс. шт., из них новых — 65%. В июле было импортировано 25 тыс. легковых автомобилей, но новых из них только 32%.
Была отмечена интересная тенденция: доля физлиц, занимающихся ввозом машин, неуклонно растет. Если в феврале частники импортировали лишь 2% от общего объема ввозимых новых легковых автомобилей, то в июле этот показатель вырос до 20%.
В сегменте автомобилей с пробегом начиная с января доля физлиц превышала 90%. А в июле 99% бэушек было ввезено частными лицами.
Параллельный импорт
Что касается параллельного импорта, на который возлагали большие надежды, то в отношении автомобилей здесь пока все сложно. 15 августа глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что с мая в Россию всех категорий товаров было ввезено без согласия правообладателей на 6,5 млрд долларов, и ожидается около 16 млрд долларов до конца текущего года, что даже на фоне внушительного списка товаров, разрешенных для ввоза без согласия правообладателя, выглядит скромно.
Если говорить о новых автомобилях, то самая большая проблема в том, что все еще действуют высокие заградительные пошлины, напомнил «Коммерсант». Разовые ввозы автомобилей осуществляются с помощью посредников, которые далее перепродают их в Россию, но со всеми «накрутками» конечная цена товара выходит очень высокой, поэтому заниматься дешевыми машинами частным продавцам нет смысла. Ввозят, как правило, премиальные кроссоверы под заказ.
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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС