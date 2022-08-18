Новый «китаец» или «европеец» с пробегом? Водители сделали свой выбор

Эксперты выяснили не только то, что предпочтут россияне, но и чем они это мотивируют.

Материалы по теме Рынок изменился: 80% новых легковых автомобилей к нам едут из Китая

Согласно результатам опроса, 52% респондентов отдали предпочтение европейским автомобилям с пробегом, а 25% — аналогичным новым китайским, при условии, что цена будет одинаковой. Исследование проводили на площадке Авито Авто.

Причем мужчины оказались более лояльны к китайским брендам — рассмотреть в качестве покупки авто из Поднебесной готовы 29% из них.

Среди основных преимуществ автомобилей китайских брендов респонденты выделили бюджетность (57%), доступность запчастей (50%) и широкий модельный ряд (33%). Беспокоят потребителей низкое качество сборки (33%) и материалов отделки (28%) и низкая ликвидность при последующей продаже (26%).

А у европейских автомобилей россияне больше всего ценят надежность (52%) и безопасность (39%), широкий модельный ряд на рынке (30%) и высокую ликвидность (30%).

Материалы по теме Известно, какие китайские модели предпочитают россияне

Среди потенциальных недостатков автомобилей с пробегом из Европы россияне назвали дорогостоящий ремонт (59%), высокую стоимость (37%) и непрозрачную историю владения (30%).

В исследовании Авито Авто приняли участие 6 тысяч автомобилистов из разных регионов страны.