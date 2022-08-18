Новый «китаец» или «европеец» с пробегом? Водители сделали свой выбор

Согласно результатам опроса, 52% респондентов отдали предпочтение европейским автомобилям с пробегом, а 25% — аналогичным новым китайским, при условии, что цена будет одинаковой. Исследование проводили на площадке Авито Авто.
Причем мужчины оказались более лояльны к китайским брендам — рассмотреть в качестве покупки авто из Поднебесной готовы 29% из них.
Среди основных преимуществ автомобилей китайских брендов респонденты выделили бюджетность (57%), доступность запчастей (50%) и широкий модельный ряд (33%). Беспокоят потребителей низкое качество сборки (33%) и материалов отделки (28%) и низкая ликвидность при последующей продаже (26%).
А у европейских автомобилей россияне больше всего ценят надежность (52%) и безопасность (39%), широкий модельный ряд на рынке (30%) и высокую ликвидность (30%).
Среди потенциальных недостатков автомобилей с пробегом из Европы россияне назвали дорогостоящий ремонт (59%), высокую стоимость (37%) и непрозрачную историю владения (30%).
В исследовании Авито Авто приняли участие 6 тысяч автомобилистов из разных регионов страны.
- Составлен потрет покупателя китайского автомобиля.
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Фото: Максим Шипенков/ТАСС