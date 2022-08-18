В России появится Снайпер

Над этим автомобилем работали несколько известных автопроизводителей.

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Это будет автомобиль длиною более 5,4 метра. Откуда это известно? У компании Changan есть пикап Hunter длиною до 5,4 м, и теперь компания намерена выпустить его «старшего брата».

Новая модель получит имя «Снайпер», выяснила «Российская газета». Также компания опубликовала эскизы новой модели и некоторые характеристики.

Длина пикапа составит 5600 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1865 мм. Колесная база будет равняться 3430 мм.

В особой серии Pro Edition автомобиль получит особый обвес и ряд аксессуаров, благодаря которым ширина будет составлять 1945 мм, а высота — 1875 мм. Но во всех версиях размеры кузова неизменны — 1850 мм в длину и 1595 мм в ширину. Высота же бортов будет достигать ровно полметра.

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Снайпера оснастят как дизельным, так и бензиновым двигателями на выбор. Первый будет иметь скромную мощность 163 л.с., а второй — внушительные 233 л.с., несмотря на объем 2 литра. Оба двигателя турбированные. Привод у машин может быть не только полным, но и задним, что значительно снизит начальную стоимость модели.

Учитывая нехватку автомобилей на российском рынке и снизившуюся конкуренцию в сегменте пикапов, можно предположить, что Снайпер рано или поздно появится в дилерских центрах Changan.

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Изображение: Changan