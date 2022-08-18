Дилеры возьмут на «особый контроль» найденные дефекты новой Lada Vesta

Первые автомобили семейства поступили в дилерские центры в августе.

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Дилерские центры Lada получили ограниченную партию семейства Lada Vesta NG (New Generation). Вместе с этим ритейлерам было поручено фиксировать все найденные дефекты новинки в особом порядке, пишет Лада.Онлайн.

Дилерам разослали информационное письмо, в котором говорится, что одновременно с продажами автомобилей Lada Vesta NG начинается процедура особого режима сбора информации. Претензии, которые выявлены в ходе проведения предпродажной подготовки или будут предъявлены потребителями, дилеры должны собирать и отправлять на завод с особой отметкой. Такие требования возникали иногда и раньше, пишет издание, например когда дефекты обнаруживали в комплектациях нового вариатора.

Еще раньше за каждым владельцем Lada Vesta был закреплен персональный менеджер, и к нему можно было обращаться с претензиями, связанными с качеством автомобиля.

Вероятнее всего, беспокойство вызывают новые функции автомобиля, которые раньше не применялись. Уже в базе Lada Vesta NG оснащена светодиодной оптикой, бесключевым доступом и запуском двигателя с кнопки.

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Фото: АВТОВАЗ