Дилеры возьмут на «особый контроль» найденные дефекты новой Lada Vesta — журнал За рулем

Дилеры возьмут на «особый контроль» найденные дефекты новой Lada Vesta

Первые автомобили семейства поступили в дилерские центры в августе.

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Дилерские центры Lada получили ограниченную партию семейства Lada Vesta NG (New Generation). Вместе с этим ритейлерам было поручено фиксировать все найденные дефекты новинки в особом порядке, пишет Лада.Онлайн.

Дилерам разослали информационное письмо, в котором говорится, что одновременно с продажами автомобилей Lada Vesta NG начинается процедура особого режима сбора информации. Претензии, которые выявлены в ходе проведения предпродажной подготовки или будут предъявлены потребителями, дилеры должны собирать и отправлять на завод с особой отметкой. Такие требования возникали иногда и раньше, пишет издание, например когда дефекты обнаруживали в комплектациях нового вариатора.

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Еще раньше за каждым владельцем Lada Vesta был закреплен персональный менеджер, и к нему можно было обращаться с претензиями, связанными с качеством автомобиля.

Вероятнее всего, беспокойство вызывают новые функции автомобиля, которые раньше не применялись. Уже в базе Lada Vesta NG оснащена светодиодной оптикой, бесключевым доступом и запуском двигателя с кнопки.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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