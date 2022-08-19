Три сценария развития автомобильного рынка подготовил Минпромторг.

Минпромторг опубликовал проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года. В документе даны три сценария развития автомобильного рынка: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

В базовом сценарии предполагается, что в 2022 году на российском рынке будет реализовано 800 тыс. автомобилей, затем произойдет постепенное восстановление, и к 2026 году рынок выйдет на уровень продаж в 1,6–1,7 млн автомобилей, включая 1,5 млн легковых автомобилей, 140 тысяч легких коммерческих автомобилей, 100 тысяч грузовых и 12 тысяч автобусов.

Начиная с 2027 года рынок будет расти на 1% в год и в 2035 году выйдет на уровень 1,9 млн автомобилей в год.

Пессимистичный сценарий предполагает, что рынок в итоге выйдет на уровень 1,3 млн автомобилей, включая 1,1 млн легковых, 90 тысяч легких коммерческих автомобилей, 40 тысяч грузовиков и 10 тысяч автобусов. Пессимистичный сценарий учитывает возможную стагнацию российского валового внутреннего продукта и низкий уровень покупательского спроса.

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В оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8–3 млн автомобилей к 2030–2032 году, включая 2,4–2,6 млн легковых автомобилей, 220–250 тысяч легких коммерческих автомобилей, 140–160 тысяч грузовиков и 20–22 тысячи автобусов.

Оптимистичный сценарий предполагает рост спроса до уровня 2012–2013 годов за счет роста экономики.

Но наиболее реалистичным ведомству все же видится базовый сценарий развития событий.

Одним из экспортеров новых автомобилей, возможно, станет Иран.



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Фото: Василий Федосенко/ТАСС