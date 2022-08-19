Нам рассказали, сколько машин продадут в этом году и сколько — через 4 года — журнал За рулем

Нам рассказали, сколько машин продадут в этом году и сколько — через 4 года

Три сценария развития автомобильного рынка подготовил Минпромторг.

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Минпромторг опубликовал проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года. В документе даны три сценария развития автомобильного рынка: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

В базовом сценарии предполагается, что в 2022 году на российском рынке будет реализовано 800 тыс. автомобилей, затем произойдет постепенное восстановление, и к 2026 году рынок выйдет на уровень продаж в 1,6–1,7 млн автомобилей, включая 1,5 млн легковых автомобилей, 140 тысяч легких коммерческих автомобилей, 100 тысяч грузовых и 12 тысяч автобусов.

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Начиная с 2027 года рынок будет расти на 1% в год и в 2035 году выйдет на уровень 1,9 млн автомобилей в год.

Пессимистичный сценарий предполагает, что рынок в итоге выйдет на уровень 1,3 млн автомобилей, включая 1,1 млн легковых, 90 тысяч легких коммерческих автомобилей, 40 тысяч грузовиков и 10 тысяч автобусов. Пессимистичный сценарий учитывает возможную стагнацию российского валового внутреннего продукта и низкий уровень покупательского спроса.

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В оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8–3 млн автомобилей к 2030–2032 году, включая 2,4–2,6 млн легковых автомобилей, 220–250 тысяч легких коммерческих автомобилей, 140–160 тысяч грузовиков и 20–22 тысячи автобусов.

Оптимистичный сценарий предполагает рост спроса до уровня 2012–2013 годов за счет роста экономики.

Но наиболее реалистичным ведомству все же видится базовый сценарий развития событий.

Фото: Василий Федосенко/ТАСС

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