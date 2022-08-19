Renault готовила для России уникальные версии Logan и Sandero

На бывшем заводе «Рено Россия» обнаружены прототипы седанов и хэтчбеков третьего поколения.

В третьем поколении популярные в России модели Renault Logan и Sandero получили бы оригинальное исполнение для России — по крайней мере, с точки зрения дизайна экстерьера. О том, как будут выглядеть новые франко-румынские седан и хэтчбек (будут ли они, например, похожи на версию для Турции), долгое время ходили противоречивые слухи. Они развеяны теперь — когда особого практического значения в этом нет.

В московских Текстильщиках на парковке бывшего завода «Рено Россия», ныне именующегося Московский автомобильный завод «Москвич», обнаружены закамуфлированные прототипы Logan и Sandero третьего поколения, снимки опубликовал Autonews.ru в соцсети ВКонтакте. Стоит отметить, что ранее машины в очень похожем камуфляже и с такой же двухэтажной оптикой мелькали на шпионских фото из Тольятти.

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Кстати, и выпускать третью генерацию Logan/Sandero планировали как раз в Тольяти на АВТОВАЗе, а не в Москве. Впрочем, после февральских событий все равно все поменялось: московский завод не будет выпускать продукцию Renault вовсе — там вместо Kaptur, Arkana и Duster в качестве нового Москвича запустят перелицованный JAC. А на АВТОВАЗ с автозавода в Ижевске переедет сборка Lada Vesta.

А в Ижевске будут собирать электрическую версию Ларгуса.

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Фото: ВКонтакте / Autonews.ru