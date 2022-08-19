Renault готовила для России уникальные версии Logan и Sandero — журнал За рулем

Renault готовила для России уникальные версии Logan и Sandero

На бывшем заводе «Рено Россия» обнаружены прототипы седанов и хэтчбеков третьего поколения.

Материалы по теме
«Новый Москвич» на заводе КАМАЗ — первое фото

В третьем поколении популярные в России модели Renault Logan и Sandero получили бы оригинальное исполнение для России — по крайней мере, с точки зрения дизайна экстерьера. О том, как будут выглядеть новые франко-румынские седан и хэтчбек (будут ли они, например, похожи на версию для Турции), долгое время ходили противоречивые слухи. Они развеяны теперь — когда особого практического значения в этом нет.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Названы лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машине

В московских Текстильщиках на парковке бывшего завода «Рено Россия», ныне именующегося Московский автомобильный завод «Москвич», обнаружены закамуфлированные прототипы Logan и Sandero третьего поколения, снимки опубликовал Autonews.ru в соцсети ВКонтакте. Стоит отметить, что ранее машины в очень похожем камуфляже и с такой же двухэтажной оптикой мелькали на шпионских фото из Тольятти.

Renault готовила для России уникальные версии Logan и Sandero

Материалы по теме
Назван срок возобновления сборки Lada Largus

Кстати, и выпускать третью генерацию Logan/Sandero планировали как раз в Тольяти на АВТОВАЗе, а не в Москве. Впрочем, после февральских событий все равно все поменялось: московский завод не будет выпускать продукцию Renault вовсе — там вместо Kaptur, Arkana и Duster в качестве нового Москвича запустят перелицованный JAC. А на АВТОВАЗ с автозавода в Ижевске переедет сборка Lada Vesta.

Фото: ВКонтакте / Autonews.ru

Наше новое видео
8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали
Этот шикарный автомобиль в СССР никто не покупал. Интересно почему?
Лада Веста 2022: Детальный разбор и цены

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров56
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: