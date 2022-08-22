Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — журнал За рулем

Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле

Несмотря на санкции, владельцы Hyundai Solaris и Kia Rio могут серьезно экономить на техническом обслуживании своих автомобилей.

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Торговый дом «За рулем» создал высококачественные наборы для обслуживания автомобилей Solaris и Rio. В отличие от стандартных представленных на рынке наборов, в состав сета от «За рулем» можно добавить тормозные колодки, как для передних, так и для задних колес.

Обслуживание Solaris и Rio стало дешевлеКолодки дискового тормоза «За рулем» ZR.FB27 подходят на Solaris и Kia Rio III.
Колодки дискового тормоза «За рулем» ZR.FB27 подходят на Solaris и Kia Rio III.

В базовый набор входят воздушный, салонный и масляный фильтры «За рулем», отличающиеся улучшенными характеристиками отсева загрязнений.

Расширить набор можно, включив в него тормозные колодки «За рулем», при производстве которых применяется технология Noise Free. Она обеспечивает дополнительный акустический комфорт водителя и пассажиров.

Обслуживание Solaris и Rio стало дешевлеФильтр масляный «За рулем» ZR.LF12 подходит на Accent, Getz, Solaris и Rio 3.
Фильтр масляный «За рулем» ZR.LF12 подходит на Accent, Getz, Solaris и Rio 3.

Обслуживание Solaris и Rio стало дешевлеФильтр воздушный «За рулем» для Solaris и Kia Rio, индекс ZR.AF27.
Фильтр воздушный «За рулем» для Solaris и Kia Rio, индекс ZR.AF27.

Обслуживание Solaris и Rio стало дешевлеСалонный фильтр «За рулем» ZR.CF27C особенно подойдет тем, кто страдает от астмы и аллергии, так как имеет угольный наполнитель. В ассортименте Торгового дома «За рулем» есть и обычные фильтры.
Салонный фильтр «За рулем» ZR.CF27C особенно подойдет тем, кто страдает от астмы и аллергии, так как имеет угольный наполнитель. В ассортименте Торгового дома «За рулем» есть и обычные фильтры.

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Отметим, что экономия при покупке набора для ТО от «За рулем», может достигать 40% по сравнению с аналогичными продуктами, представленными на рынке.

Убедиться, что наше предложение самое выгодное, собрать набор для ТО и выбрать удобного продавца можно по ссылке.

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Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле

Несмотря на санкции, владельцы Hyundai Solaris и Kia Rio могут серьезно экономить на техническом обслуживании своих автомобилей.

Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — фото 1355140Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — фото 1355141Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — фото 1355142Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — фото 1355139Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле
Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле

Несмотря на санкции, владельцы Hyundai Solaris и Kia Rio могут серьезно экономить на техническом обслуживании своих автомобилей.

Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — фото 1355141Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — фото 1355140Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — фото 1355139Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле — фото 1355142Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле
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