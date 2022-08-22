Обслуживание Solaris и Rio стало дешевле

Торговый дом «За рулем» создал высококачественные наборы для обслуживания автомобилей Solaris и Rio. В отличие от стандартных представленных на рынке наборов, в состав сета от «За рулем» можно добавить тормозные колодки, как для передних, так и для задних колес.
Колодки дискового тормоза «За рулем» ZR.FB27 подходят на Solaris и Kia Rio III.
Колодки дискового тормоза «За рулем» ZR.FB27 подходят на Solaris и Kia Rio III.
В базовый набор входят воздушный, салонный и масляный фильтры «За рулем», отличающиеся улучшенными характеристиками отсева загрязнений.
Расширить набор можно, включив в него тормозные колодки «За рулем», при производстве которых применяется технология Noise Free. Она обеспечивает дополнительный акустический комфорт водителя и пассажиров.
Фильтр масляный «За рулем» ZR.LF12 подходит на Accent, Getz, Solaris и Rio 3.
Фильтр масляный «За рулем» ZR.LF12 подходит на Accent, Getz, Solaris и Rio 3.
Фильтр воздушный «За рулем» для Solaris и Kia Rio, индекс ZR.AF27.
Фильтр воздушный «За рулем» для Solaris и Kia Rio, индекс ZR.AF27.
Салонный фильтр «За рулем» ZR.CF27C особенно подойдет тем, кто страдает от астмы и аллергии, так как имеет угольный наполнитель. В ассортименте Торгового дома «За рулем» есть и обычные фильтры.
Салонный фильтр «За рулем» ZR.CF27C особенно подойдет тем, кто страдает от астмы и аллергии, так как имеет угольный наполнитель. В ассортименте Торгового дома «За рулем» есть и обычные фильтры.