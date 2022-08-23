Топ-5 популярных моделей, подорожавших больше всего

В России осталось совсем немного моделей с ценой менее миллиона рублей... Да что там, всего одна!

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Если в январе 2022 года минимальная рекомендованная розничная цена у половины машин из представленного ниже списка была в пределах 1 млн рублей, то к середине августа похвастать этим может... только Гранта! Вот какие данные приводит в новом исследовании «Автостат»: шесть из десяти моделей показали рост цен более чем на 40%, а две из них — более чем в 1,5 раза.

Наибольшее удорожание за этот период отмечено у Lada Largus: плюс 56,8%, и минимальная РРЦ теперь составляет 1 млн 300,9 тыс. рублей. Также в пятерку взлетевших по ценам вошли Volkswagen Polo (+51,6%), Hyundai Solaris (+45,2%), Hyundai Creta (+43,1%) и Kia Rio (+41,4%). Близок к этим показателям Renault Duster (+41,1%), продажи которого в РФ близки к завершению.

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А наименьший рост РРЦ показала как раз Lada Granta, что связано с меньшим дефицитом у дилеров из-за быстрого перезапуска сборки, а также с появлением специальных «антикризисных» комплектаций. В итоге минимальная цена на Гранту за 7,5 мес. 2022 года поднялась всего на 13%.

При этом Гранта приносит АВТОВАЗу рекордную по нынешним временам прибыль, в то время как прежние лидеры по ликвидности уступают позиции китайским моделям.

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Фото: «Автостат», Volkswagen