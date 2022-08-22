3 китайских кроссовера, которые продаются успешнее, чем Lada Vesta и Hyundai Creta

Авторынок России наращивает оборот средств — данный показатель с июня по июль 2022 года вырос с 83,3 до 87,7 млрд рублей, сообщает в Телеграм «Автостат Инфо». Впрочем, до докризисных показателей еще далеко, да и сама структура авторынка поменялась разительно. Для сравнения: полтора года назад при месячном обороте 189 млрд рублей (!) больше всего прибыли принесла Toyota RAV4.
Теперь в этой номинации лидирует Granta, которая прежде, при всей своей популярности, именно по прибыльности даже не попадала в топ-10. Теперь Гранта вполне успешно преодолела новые тяжкие обстоятельства, а вот у других отечественных и зарубежных моделей, привычных для российского покупателя, ситуация совсем иная.
Представленная инфографика ясно отражает новую реальность: сегодня на российском авторынке зарабатывают совсем не европейские и японские производители. На место ушедших или сильно сдавших позиции моделей пришли китайские Chery, Geely и Haval. Среди лучших по прибыльности 15 моделей остались лишь корейская пара Hyundai (Creta, Solaris) и Kia (Rio, Sportage), а также каким-то чудом удерживается Mitsubishi Pajero Sport.
Hyundai Creta и Lada Vesta, которые в 2021 году занимали, соответственно, 2-ю и 4-ю строчки по прибыльности, к июлю 2022-го откатились на 5-6-е места, а над ними — совсем не прежние лидеры. Сегодня это Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Haval Jolion. И только Lada Granta пока недосягаема. Причем не только по прибыльности, но и по количеству проданных экземпляров.
- У нее, кстати, недавно произошла «антикризисная» коррекция внешности.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.
Фото: Telegram / «Автостат Инфо», компании-производители