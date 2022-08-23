Девушка-автоблогер попала в ДТП во время стрима (видео)

Трагикомичный эпизод случился недавно на кольцевой автодороге культурной столицы России. Активно занимающаяся видеоблогингом петербурженка решила обратиться к подписчикам прямо во время управления своим Kia. Как сообщает «Главная дорога», в видеообращении девушка хотела поприветствовать своих коллег-таксистов — вероятно, она работает в сфере пассажироперевозок.
Однако приветствие не заладилось с первых кадров: «Добрый день всем тем, кому дав...», — только и успела произнести водитель. Как свидетельствуют дальнейшие кадры видео, Kia врезался в заднюю часть кроссовера Audi Q7. По всей видимости, тот довольно резко затормозил.
Движение по КАД в это время было очень интенсивным, и опубликованное видео как нельзя более ярко напоминает нам о том, что отвлекаться за рулем нельзя ни на секунду. Удар получился серьезным — передняя часть Kia сильно разбилась, у Audi повреждена светотехника, бампер и, вероятно, дверь задка. К счастью, это ДТП обошлось без человеческих жертв.
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Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»