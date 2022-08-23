В Роскачестве рассказали об ужесточении наказаний за мусор из окна автомобиля — вплоть до конфискации машины.

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В соответствии с законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» наказания за мусор в общественном месте стали жестче, в частности — введены штрафы за выброс мусора из окна автомобиля. Эксперты отдела Защиты прав потребителей пояснили, что за это грозит.

К мусору относится абсолютно всё — органическое и неорганическое. Фантики, семечки, бутылки, сигареты — все то, что чаще всего выкидывают из окон не заботящиеся об окружающей среде водители.

Теперь нарушителям придется раскошелиться. Физлица за выброшенный из окна авто мусор будут вынуждены заплатить штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф составит 20–30 тыс. рублей.

Для должностных лиц штраф составляет теперь 20–30 тыс. рублей за первое нарушение и 40–60 тыс. рублей за повторное.

Юридическим лицам придется выплатить 30–50 тыс. рублей штрафа, в случае повторного нарушения — 60–100 тыс. рублей, также возможна конфискация транспортного средства.

Имеет значение и то, из какого именно транспорта был выброшен мусор. Если нарушитель управляет грузовиком, трактором, штрафы составят 40–50 тыс. рублей (60–70 тыс. рублей при повторном нарушении) для физических лиц, 60–80 тыс. рублей (80–100 тыс. рублей при повторном нарушении, также возможна конфискация) для должностных лиц, 100–120 тыс. рублей (150–200 тыс. рублей с возможной конфискацией) для юридических лиц.

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков отметил, что в качестве подтверждения нарушения могут быть использованы фото- и видеоматериалы, в том числе материалы с камер, поэтому риск получить штраф есть всегда.

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