Показаны два новых кроссовера для России

Купить их можно будет без очередей и переплат.

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Китайский автопроизводитель JAC представил российским дилерам два новых кроссовера, которые начнут продаваться в нашей стране в октябре и ноябре этого года.

Первым в салонах появится JAC JS4, а затем более дорогой JS6. Обе модели имеют одобрения типа транспортного средства и могут поставляться на наш рынок как из Китая, так и с завода в Казахстане.

JAC JS4 — это субкомпактный кроссовер, длина которого составляет 4410 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1660 мм. Колесная база в 2620 мм обещает просторный салон. Комплектаций будет четыре.

В самой простой кроссовер получит 118-сильный мотор объемом 1,6 литра и 6-ступенчатую механику. В более дорогих версиях машина будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с., механикой или вариатором на выбор.

JAC JS6 — компактный кроссовер. Его длина достигает 4605 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1700 мм. Колесная база — 2720 мм. Двигатель у модели будет один — 1,5-литровый турбированный, мощностью 174 л.с. и 280 Нм. Работать он будет в паре либо с механической коробкой, либо с 6-ступенчатым роботом.

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Эти две модели пополнят уже достаточно разнообразный модельный рад JAC, в котором на российском рынке представлены два кроссовера S3 и S7, лифтбек J7, электрохэтчбек iEV7S, а также пикап T6.

Фото: JAC