Показаны два новых кроссовера для России — журнал За рулем

Показаны два новых кроссовера для России

Купить их можно будет без очередей и переплат.

Материалы по теме
Chery готовит для России две новинки

Китайский автопроизводитель JAC представил российским дилерам два новых кроссовера, которые начнут продаваться в нашей стране в октябре и ноябре этого года.

Первым в салонах появится JAC JS4, а затем более дорогой JS6. Обе модели имеют одобрения типа транспортного средства и могут поставляться на наш рынок как из Китая, так и с завода в Казахстане.

JAC JS4 — это субкомпактный кроссовер, длина которого составляет 4410 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1660 мм. Колесная база в 2620 мм обещает просторный салон. Комплектаций будет четыре.

Показаны два новых кроссовера для России

Материалы по теме
Названы регионы, в которых обновят общественный транспортНазваны лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машинеНовый побор для водителей в 2022

В самой простой кроссовер получит 118-сильный мотор объемом 1,6 литра и 6-ступенчатую механику. В более дорогих версиях машина будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с., механикой или вариатором на выбор.

JAC JS6 — компактный кроссовер. Его длина достигает 4605 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1700 мм. Колесная база — 2720 мм. Двигатель у модели будет один — 1,5-литровый турбированный, мощностью 174 л.с. и 280 Нм. Работать он будет в паре либо с механической коробкой, либо с 6-ступенчатым роботом.

Показаны два новых кроссовера для России

Материалы по теме
В России появится Снайпер

Эти две модели пополнят уже достаточно разнообразный модельный рад JAC, в котором на российском рынке представлены два кроссовера S3 и S7, лифтбек J7, электрохэтчбек iEV7S, а также пикап T6.

Фото: JAC

Наше новое видео
Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет
8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали
Этот шикарный автомобиль в СССР никто не покупал. Интересно почему?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров837
Оцените материал
0:0

Отзывы о JAC JS4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: