Продать машину с пробегом стало сложнее

Спрос на подержанные автомобили вдруг рухнул во всех регионах, кроме Дагестана.

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В России началось падение продаж на вторичном рынке, и оно весьма существенное, что может сказаться на ценах автомобилей с пробегом.

Например, в Москве продажи снизились на 10,5%, подсчитали в «Автостате», а в Московской области — сразу на 20,9%, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Но лидером по падению спроса стала Чукотка, где продажи подержанных автомобилей рухнули сразу на 47,5%.

Падение продаж менее чем на 10% было зафиксировано только в Чечне (-2%), Кабардино-Балкарии (-6,9%) и Карачаево-Черкесии (-7,2%).

Единственным субъектом РФ, где спрос на машины с пробегом вырос, стал Дагестан. За 7 месяцев 2022 года здесь было перепродано 60,4 тысячи автомобилей, и это больше прошлогоднего показателя того же периода на 0,8%.

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В целом же по стране спрос на подержанные автомобили снизился на 21,5%. Эксперты ожидают, что осенью ситуация может выровняться, спрос повысится и рынок восстановится. Но если учитывать рост производства новых автомобилей (например, АВТОВАЗ планирует уже выпускать Лады в три смены), то разница между показателями этого и прошлого года может не измениться, а даже увеличиться.

Какие машины подорожали больше других? Ответ вы найдете здесь.

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС