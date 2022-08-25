70% россиян готовы отправиться за покупкой авто в Казахстан

Больше всего таких людей проживает на Урале.

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На вопрос: вы готовы купить машину в Казахстане, если это будет выгодно, 70% ответили утвердительно, а 11% затруднились с ответом. Выяснял, готовы ли покупатели отправиться за машиной в Казахстан, портал Дром.

Среди жителей Уральского федерального округа таких желающих оказалось больше всего — 76%, чуть меньше их в Приволжье — 75,6%. В Москве такую готовность выразили 69%, в Санкт-Петербурге — 64%.

Автолюбители Дальнего Востока (по понятным причинам) меньше остальных россиянготовы к такому способу приобретения, тем не менее 61% купили бы, если бы это было выгодно.

Не менее интересными оказались комментарии к опросу, приводим некоторые из них:

intel386 (Новосибирск): «Пока ввоз опять не задушат каким-нибудь очередным сбором, покупка машины за границей — самый рациональный вариант с такими ценами».

YUOCAI Ростов-на-Дону): «Новые машины оттуда без гарантии. У нас клиент купил там новый Exeed VX, экономии где-то лям. Получил сейчас от российского импортера Chery отказ в гарантии. Конечно, сэкономленный лям душу греет, тем не менее».

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Reison (Омск): «Кучу машин народ уже притащил из Казахстана. В основном новые. Июнь и июль весь таскали. С документами вообще не проблема, Таможенный союз все решает. Сейчас уже чуть менее выгодно, курс чуть поменялся. Да и цены там стали задирать. Знакомый перекуп машин 10 притащил оттуда. Сливки сняты. Сейчас говорит уже проблема взять, машин нет, только под заказ».

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Всероссийский опрос проводили с 11 по 18 августа 2022 года, в нем приняло участие 11 тысяч пользователей сайта Дром.

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