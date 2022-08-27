Сзади сигналят? 4 ошибки водителя, которые ведут к печальному итогу

Автомобиль в зеркале заднего вида все больше и больше, его фары мигают без перерыва. Знакомая ситуация?

Затем агрессор виляет вправо, прижимает вашу машину, обгоняет с громким сигналом, а затем возвращается влево и встает максимально близко перед вами. Для большего «просветительского» эффекта такие люди притормаживают, если возможно, ручным тормозом, потому что тогда не загорается стоп-сигнал. Сценарии могут варьироваться, но происходит это не так уж и редко, отмечается в исследовании Союза мобильности Германии и института Гослара. Впрочем, случается такое на всех дорогах мира, и Россия тут не исключение.

Так что специалисты советуют научиться реагировать на подобные случаи давления.

Если вам приходится иметь дело с таким проявлением агрессивного вождения, первое, что нужно делать, это сохранять спокойствие. Обычно бывает так: сначала вы шокированы и испуганы, затем пытаетесь ускориться, чтобы не мешать, и, наконец, вы в гневе. Всё это негативно сказывается на безопасности. Вместо этого девиз должен быть такой: спокойствие, только спокойствие.

Распространенная ошибка — считать, что если ничего не нарушаешь, значит можно двигаться дальше в том же темпе в левом ряду. Это лишь усугубит конфликт. Гораздо безопаснее уступить дорогу торопыге.

Специалисты также советуют выработать привычку проверять в зеркалах, не препятствуете ли вы более быстрому транспорту. Без нее, вы будете попадать в подобные ситуации регулярно.

И еще: важно не допустить, чтобы вас спровоцировали на нарушение. Не нужно превышать скорость и резко маневрировать, лишь бы побыстрее освободить полосу. Если уж к заднему бамперу прилип агрессивный водитель, включите правый указатель поворота и как только появится возможность, перестройтесь правее, не создавая аварийных ситуаций.



И конечно, не пытайтесь сделать «выговор» такому водителю, неоднократно нажимая на педаль тормоза. Гораздо дружелюбнее и безопаснее способствовать общему расслаблению и извиниться жестом руки, если чувствуете, что другой водитель на взводе.

О наказании

Интересно, что, согласно законам Германии, если агрессивное поведение и принуждение будет доказано, нарушителю может грозить тюремный срок до трех лет или гигантский штраф.

При простом нарушении дистанции размер штрафа зависит, в том числе, и от скорости движения. На нарушителя налагается максимальный штраф в размере 400 евро, два штрафных балла и трехмесячный запрет на вождение.

В соответствии с Законом о дорожном движении (§16 StVO) мигание фарами может использоваться однократно, чтобы указать на намерение совершить обгон. Однако многократное мигание в сочетании с минимальной дистанцией, которую водитель держит в течение длительного периода времени (§4 StVO), считается принуждением. А за это предусмотрено уже не административное, а уголовное наказание.

В России наказание за опасное или агрессивное поведение за рулем только обсуждается. Доказать такое нарушение непросто.



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