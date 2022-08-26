Работникам Lada Ижевск рассказали о перспективах (видео)

Завод будет жить: предстоит развитие собственных производств, перенос Весты в Тольятти и освоение выпуска в Ижевске новой модели.

На Ижевском автомобильном заводе состоялась встреча руководства с трудовым коллективом. Перед расширенным активом завода выступил директор Денис Носов — он рассказал о том, что ждет заводчан в оставшиеся месяцы 2022 года. Главным образом, он подтвердил ранее озвученные решения: автокомпонентные производства — прессовое и производство пластика продолжат работу.

Эти подразделения по-прежнему будут производить комплектующие для семейств Lada Vesta и Granta. Более того, они должны получить новый импульс развития и расширить ассортимент выпускаемых деталей.

На заводе появится совершенно новая структура: для обслуживания действующих производств решено сформировать единое ремонтное подразделение, сообщает профсоюз предприятия в соцсети ВКонтакте.

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Ну а главная цель на будущее — это освоение перспективной модели, электрической версии фургона Lada Largus. Кроме того, персонал будет активно задействован в переносе семейства Lada Vesta на тольяттинскую площадку. Напомним, решение о переносе выпуска Весты и освоении в Ижевске выпуска модификации e-Largus было принято руководством АВТОВАЗа в начале августа.

В правительстве Удмуртии считают, что e-Largus будет пользоваться высоким спросом у коммерческих структур республики.

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Фото: Алена Селезнева/ТАСС