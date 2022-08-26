Lada Niva Travel - начались продажи

Дилеры Lada начали продажу внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. Предлагается он в трех комплектациях, а цена составляет от 797 200 рублей, если покупатель вписывается в госпрограмму льготного кредитования.
В базе (комплектация Classic) внедорожник оснащен усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, бортовым компьютером и центральным замком. Есть аудиоподготовка. Рулевая колонка имеет регулировку по высоте, а поддон картера двигателя имеет стальную защиту.
В комплектации Classic Plus добавляются рейлинги, двухцветные молдинги дверей и колпак запасного колеса в цвет кузова, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.
Lada Niva Travel в комплектации [BLACK] (на фото выше) отличается черной обивкой потолка, а также черными поручнями и солнцезащитными козырьками. Легкосплавные диски тоже окрашены в черный. Также добавляются подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира и вышивка на сиденьях логотипа [BLACK].
— Lada Niva Travel — уникальный в своем классе автомобиль, не имеющий прямых конкурентов. Компактный внедорожник с постоянным полным приводом и комфортным 5-местным салоном отлично подходит для тех, чья работа, хобби или образ жизни связаны с выездами на природу, с преодолением сложных участков лесных, горных, песчаных и снежных дорог. При этом автомобиль адаптирован к эксплуатации в городе: у него хорошая обзорность, достаточное базовое оснащение и практически неограниченные возможности для парковки.
Купить внедорожник можно по госпрограмме льготного кредитования. Скидка на него может составлять 20–25% в зависимости от региона. Получить ее могут семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком, медработники и учителя, а также те, кто покупает свой первый автомобиль.
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Фото: АВТОВАЗ