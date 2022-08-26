Lada Niva Travel — начались продажи — журнал За рулем

Lada Niva Travel - начались продажи

В базе внедорожник, с учетом скидок, стоит менее 800 тысяч рублей. Но это рекомендованная заводом цена.

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Дилеры Lada начали продажу внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. Предлагается он в трех комплектациях, а цена составляет от 797 200 рублей, если покупатель вписывается в госпрограмму льготного кредитования.

В базе (комплектация Classic) внедорожник оснащен усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, бортовым компьютером и центральным замком. Есть аудиоподготовка. Рулевая колонка имеет регулировку по высоте, а поддон картера двигателя имеет стальную защиту.

Lada Niva Travel — начались продажи

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В комплектации Classic Plus добавляются рейлинги, двухцветные молдинги дверей и колпак запасного колеса в цвет кузова, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

Lada Niva Travel в комплектации [BLACK] (на фото выше) отличается черной обивкой потолка, а также черными поручнями и солнцезащитными козырьками. Легкосплавные диски тоже окрашены в черный. Также добавляются подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира и вышивка на сиденьях логотипа [BLACK].

Lada Niva Travel — начались продажи
Дмитрий Костромин, вице-президент АО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу:

— Lada Niva Travel — уникальный в своем классе автомобиль, не имеющий прямых конкурентов. Компактный внедорожник с постоянным полным приводом и комфортным 5-местным салоном отлично подходит для тех, чья работа, хобби или образ жизни связаны с выездами на природу, с преодолением сложных участков лесных, горных, песчаных и снежных дорог. При этом автомобиль адаптирован к эксплуатации в городе: у него хорошая обзорность, достаточное базовое оснащение и практически неограниченные возможности для парковки.

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Купить внедорожник можно по госпрограмме льготного кредитования. Скидка на него может составлять 20–25% в зависимости от региона. Получить ее могут семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком, медработники и учителя, а также те, кто покупает свой первый автомобиль.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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