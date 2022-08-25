У Лад появились новые почитатели — журнал За рулем

У Лад появились новые почитатели

В зажиточной столице становится все меньше денег на покупку новых иномарок.

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Впервые за 13 лет автомобили марки Lada стали самыми продаваемыми в Москве. Причина проста — дефицит иномарок не дает расти их продажам: европейские, американские и японские автомобили в нашу страну почти не ввозятся, а их заводы в России простаивают, в том числе южнокорейских производителей.

В июле 2022 года жители Москвы купили и поставили на учет 684 Лады, подсчитал «Автостат». Вторыми по популярности стали автомобили марки Kia — 580 машин, а третье место досталось китайским Geely — 569 автомобилей. Hyundai занял лишь четвертое место — 487 машин. В пятерку лидеров вошел еще один китайский бренд — Сhery, дилеры которого продали 474 автомобиля.

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Чаще всего москвичи покупали Весты — 393 машины. Второе место — за Geely Coolray, который выбрали 375 человек. На третьем месте — Сhery Tiggo 4 (217 автомобилей). Замыкают пятерку самых популярных моделей LADA Granta (179 штук) и Haval Jolion (178 штук).

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Всего же в июле в Москве было куплено 5078 новых легковых автомобилей, и это падение продаж на 74%, если сравнивать с прошлогодним июлем.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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