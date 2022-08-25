Нам рассказали, как отказаться от «допов» и кредитов при покупке авто

Скоро вступят в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», касающиеся недопустимых условий договора.

С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», касающиеся ст. 16 «Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, запреты и обязанности, налагаемые на продавца (исполнителя, владельца агрегатора)». Будут перечислены конкретные случаи, в которых права потребителей нарушаются, напомнили в отделе защиты прав потребителей Роскачества.

Один из таких случаев касается ситуации, когда приобрести один товар или услугу можно только при условии приобретения другого товара или услуги. Принятие поправок позволит существенно повысить уровень защищенности граждан и заставит продавцов вести свой бизнес добросовестно.

О том, что дилеры навязывали опции и услуги, было известно и ранее, но недопустимость этого фиксировалась в различных нормативных актах. Теперь же большинство условий будет закреплено в определенном перечне.

Интересно, что положения о недопустимых условиях договоров будут распространяться и на отношения, возникшие до 1 сентября 2022 года.

Но что делать, если автодилер отказывается продавать авто за наличку и навязывает опции? Не секрет, что кредитование является дополнительным способом заработка для автосалонов, как и «допы».

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Если вы выразите желание приобрести автомобиль в базовой комплектации и без допов, вам ответят, что ждать его придется более полугода. Да и окончательная стоимость пока неясна, ведь автомобиль даже не произведен. Стоит обратить внимание на онлайн-покупку авто, чтобы избежать контакта с автосалонами, либо на другие салоны и другие модели авто. Ищите самый выгодный и удобный для вас вариант в салоне, где вас устроят условия покупки.

Если без кредита никак не обойтись, помните, закон о потребительском кредитовании позволяет погасить автокредит досрочно без предварительного уведомления банка. В таком случае, возможно, дилер попросит вернуть скидку на авто — просчитайте выгоду и примите решение.

Навязанные страховки по закону можно вернуть в течение 14 дней. Если страховой случай не произошел, вам компенсируют полную стоимость страхования.

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Фото: Сергей Коньков/ТАСС