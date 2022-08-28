Разгон до сотки? Да! Парень взорвал соцсети рекламой старенькой Audi 100 — журнал За рулем

Разгон до сотки? Да! Парень взорвал соцсети рекламой старенькой Audi 100

Последний летний месяц порадовал автомобильное сообщество остроумной пародией на работу менеджера автосалона.

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Пародию сняли двое белорусских парней, пожелавших привлечь внимание к выставленному на продажу автомобилю — и надо признать, у них это получилось. Один из создателей шедевра взял на себя роль оператора, второму же предстояло вжиться в роль продавца.

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Характерная манера держаться и невероятный черный костюм дополнены хлестким текстом, за который хочется сказать отдельное спасибо.

Четкая, дерзкая, как пуля резкая! Не купили Audi — ошибка. Не купили Audi 100 C3 универсал? Фатальная ошибка!», — щелкает пальцами «менеджер» и как будто мгновенно гипнотизирует нас.

Во все, что он скажет дальше, хочется верить безоговорочно. Скорее всего, вы останетесь в восторге от легкосплавных дисков, темно-бордового металлика, камеры кругового обзора, вместительного багажника и, особенно, спортивного выхлопа, целых (!) порогов и воистину передовых систем безопасности.

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«Разгон до сотки? Да», — не оставляет вам повода для сомнений этот кудесник маркетинга, а уж после признания в любви хейтерам градус обаяния видео зашкаливает окончательно. Надо заметить, что это не единственный ролик от этого «креативного агентства» — в сети можно отыскать также сделанную в том же стиле рекламу трактора Беларус.

Видео: Lenta.ru

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