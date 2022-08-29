Снова техосмотр — все изменения с 1 сентября — журнал За рулем

Снова техосмотр — все изменения с 1 сентября

Эксперты напоминают: техосмотр не требуется далеко не всем личным автомобилям.

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Новые требования к техосмотру легковых автомобилей вступают в силу уже через три дня — с 1 сентября 2022 года.

Например, водители и владельцы автомобилей больше не должны будут предъявлять при прохождении техосмотра аптечки, огнетушители, а также знаки аварийной остановки, напомнил в интервью «Прайму» доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского политеха Сергей Зубриський. Но «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, рекомендует не отказываться от этих аксессуаров.

Также новые нормативы допускают незначительные течи масел и рабочих жидкостей у транспортных средств — это больше не будет являться поводом для отказа в выдаче диагностической карты, разрешающей эксплуатацию техники.

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Также работники пунктов ТО не будут обращать внимание на коррозию и уровень шума выхлопной системы.

Еще одно нововведение — измерение высоты рисунка протектора вместо измерения остаточной глубины протектора. По сути, эти понятия тождественны, и изменение касается лишь формулировки.

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С недавнего времени личные автомобили не обязаны проходить техосмотр, но это не касается тех транспортных средств, владельцы которых собираются выехать за рубеж. Поэтому перед поездкой в другие страны пройти техосмотр необходимо, чтобы поездка не закончилась на границе.

Зубриський напоминает, что отмена техосмотра не означает, что автомобили можно эксплуатировать при наличии неисправностей, это запрещено.

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Саяпин

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