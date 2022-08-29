В этот день, 137 лет назад, был получен патент на первый в истории мотоцикл.

Всемирный день мотоциклиста празднуется в третий понедельник июня, но это не единственный мотопраздник. Сегодня, 29 августа, — День рождения мотоцикла. Что же произошло в этот день?

Ровно 137 лет назад, 29 августа 1885 года, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на первый в мире мотоцикл. У него к этому времени был работоспособный двигатель внутреннего сгорания, который он разрабатывал примерно с 1872 года, и его нужно было куда-то воткнуть.

Разработка автомобиля была долгой перспективой, а вот оснастить им велосипед можно было быстро и с минимальными затратами. Это Готлиб Даймлер и сделал, получив патент на изобретение, который назывался «Керосиновая повозка для верховой езды Даймлера» (Daimler Petroleum Reitwagen).

Рама первого мотоцикла была деревянной, а передача — ременной (ремни, наряду с цепями и карданами используются до сих пор). Весил байк всего 50 кг и оснащался одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочий объемом которого составлял 264 кубиков. Мощность мотора была небольшой — всего 0,5 л.с. Сегодня двигатели аналогичного объема имеют мощность около 20 л.с.

Амортизаторов у мотоцикла не было — настоящий хардтейл, а колеса не имели шин — использовались просто железные обода с деревянными спицами. Главное, что мотоцикл ездил.

Это испытал на себе сын Готлиба Даймлера — Пауль Даймлер, умчавшийся на байке вдаль со скоростью 12 км/ч. Вернулся он не скоро и не в духе, заявив, что в жизни больше не сядет на эту «костедробилку». Шутил, наверное.

— Создатель и испытатель первого мотоцикла, конечно, не могли представить себе, во что превратится спустя плюс-минус столетие их почин. Тогда они просто испытывали первый двигатель внутреннего сгорания, сделав для этого максимально простое, как им казалось, устройство.

Но все же, кое-что их роднило с современными мотоциклистами. Такое же стремление идти собственным путем, готовность к риску, желание раздвигать горизонты, открывать новое, брать на себя ответственность.

Сегодня невозможно представить мир без мотоциклов, но во многих странах, включая Россию, они остаются символом свободы от рамок, символом людей, выбирающих собственные пути, не боящихся рисковать и брать на себя ответственность.

Первая поездка на первом мотоцикле закончилась полыхающей задницей Даймлера-младшего (на конструкции загорелось седло), но это не смогло остановить стремления к свободе. На тот момент — свободе от лошадей, конных повозок и т.д.

Так же и сегодня, риск аварий не останавливает сотни тысяч мотоциклистов, для которых свобода от тесноты железных коробок, пробок и т.д. остается приоритетом. А через физическую степень свободы приходит и ощущение свободы внутренней. То самое ценное, что сегодня дарят нам мотоциклы.

По этому случаю, в честь Дня рождения мотоцикла, сегодня планируются выезды мотоколон клубов и независимых райдеров. Например, группой «КАТАЕММСК» в Москве (на трассе М4) назначен сбор желающих прокатиться и пообщаться. Просьба к автомобилистам быть сегодня внимательными и почаще смотреть в зеркала заднего вида.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»