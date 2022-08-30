Кошки, собаки: в Госдуме предложили уточнить правила перевозки животных

В обращении он отмечает, что сейчас нередко на дорогах можно встретить машины, в салоне которых находятся домашние животные, в том числе собаки крупных пород, свободно расположенные на месте рядом с водителем.
А все потому, что конкретные требования размещения, в том числе относительно технических характеристик устройств для транспортировки животных, не определены.
Сейчас в продаже много различных устройств для перевозки животных, нередко в виде накидок на сиденье, которые могут выполнять лишь функцию защиты элементов салона от повреждения, но само животное от перемещения по салону не предотвращают.
В итоге в определенных ситуациях животное может попасть в зону педалей или лобового стекла, что создаст угрозу ДТП.
Поэтому депутат просит конкретизировать правила дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т. п.
Это позволит водителю не отвлекаться во время движения и всегда понимать, где находится животное, и повысит безопасность самого животного в случае ДТП.
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